Электроснабжение в Тюмени было бесперебойным даже в пик урагана

фото "Тюмень - наш дом" фото "Тюмень - наш дом"

Аварийных отключений электроэнергии и обрывов линий из-за ураганного ветра, бушевавшего в Тюмени 29 апреля, зафиксировано не было. Об этом сообщила пресс-секретарь ПАО "СУЭНКО" в Тюменской области Кристина Большакова.

Она отметила, что информацию о всех отключениях тюменцы могут увидеть в онлайн-режиме на сайте компании в специальном разделе.

Здесь также можно сообщить о проблеме с электроснабжением, заполнив специальную форму.

Единый номер СУЭНКО в Тюменской области 8-800-700-86-72.

Дарья Казакова