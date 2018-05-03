ТЦ "Солнечный" оштрафован за нарушения пожарной безопасности

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Владелец ТРЦ "Солнечный" и рынка "Солнечный" оштрафован на 175 тыс. рублей за нарушения требований пожарной безопасности, сообщает прокуратура Тюменской области.

В ходе проверки, организованной прокуратурой Ленинского округа Тюмени и сотрудниками управления МЧС, выявлены нарушения.

Установлено, что в ТРЦ "Солнечный" на четвертом этаже в картинг- центре не было знаков пожарной безопасности и пожарного шкафа внутреннего противопожарного водопровода.

В помещении детской комнаты "Муравейник" на электропроводах нарушена изоляция.

В кинозалах отделка пола и стен выполнена из горючих материалов. Не обеспечена необходимая слышимость пожарных оповещателей системы оповещения и управления людей при пожаре в кинозалах, в том числе во время просмотра кинофильмов.

Помещения гардероба и комнаты матери на втором этаже не обеспечены автоматической пожарной сигнализацией.

Помещение опорного пункта пожаротушения в полном объеме не обеспечено противопожарным оборудованием и средствами спасения.

При проверке пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода установлено, что водопровод неисправен.

На рынке "Солнечный" план эвакуации людей при пожаре не соответствует планировке здания. В помещениях дебаркадера (разгрузочной) электропроводка эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции. Ширина основного эвакуационного прохода в торговом зале менее 2,5 м.

Рекламные баннеры на фасаде здания размещены из горючих материалов.

По результатам проверки прокуратура в отношении собственника зданий АО "ДИАС" возбудила два административных дела по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". В адрес руководителя организации также внесено представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения административных дел АО "ДИАС" 3 мая оштрафовано на 175 тыс. рублей.

Устранение выявленных нарушений взяла на контроль прокуратура округа.