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Несколько садоводческих обществ под Тюменью остались без света в ураган

Происшествия, 15:21 03 мая 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Тринадцать садоводческих обществ (СНТ) на территории Салаирского, Тобольского трактов и районе Ожогино, находящие под Тюменью, остались без света из-за непогоды 29 апреля.

Как сообщила пресс-секретарь ПАО "СУЭНКО" в Тюменской области Кристина Большакова, отключения на сетях СУЭНКО в СНТ произошли по причине неполадок в оборудовании смежных сетевых организаций.

Ранее в "СУЭНКО" сообщили, что в Тюмени из-за ураганного ветра, бушевавшего 29 апреля, аварийных отключений электроэнергии и обрывов линий зафиксировано не было.

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# отключение , садоводческие общества , СУЭНКО , электроснабжение

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