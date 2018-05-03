Несколько садоводческих обществ под Тюменью остались без света в ураган

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Тринадцать садоводческих обществ (СНТ) на территории Салаирского, Тобольского трактов и районе Ожогино, находящие под Тюменью, остались без света из-за непогоды 29 апреля.

Как сообщила пресс-секретарь ПАО "СУЭНКО" в Тюменской области Кристина Большакова, отключения на сетях СУЭНКО в СНТ произошли по причине неполадок в оборудовании смежных сетевых организаций.

Ранее в "СУЭНКО" сообщили, что в Тюмени из-за ураганного ветра, бушевавшего 29 апреля, аварийных отключений электроэнергии и обрывов линий зафиксировано не было.