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Ветераны Великой Отечественной войны получат именные поздравления от губернатора

Общество, 08:27 06 мая 2018

t-l.ru

11,7 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 541 участника войны и почти 10 тысяч тружеников тыла получат поздравление от губернатора Тюменской области  - поздравительную открытку и подарочный набор продуктов местных производителей.

К участникам войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей, которые по состоянию здоровья не смогут участвовать в торжественных приемах, с подарками от главы региона и поздравлениями придут домой.

Традиционно, праздничные мероприятия для ветеранов в муниципальных образованиях проводятся с участием представителей органов местного самоуправления,  органов социальной защиты населения, общественных объединений ветеранов, детских и молодежных организаций.

Напомним, ежегодно для ветеранов Великой Отечественной войны в Тюменской области проводятся бесплатные специализированные заезды в социально- оздоровительный центр "Красная гвоздика". В 2018 году участие в них примут 400 ветеранов, сообщает департамент социального развития Тюменской области. 

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# Великая Отечественная война , ветераны , Владимир Якушев

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