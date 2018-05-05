Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми

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Семьи смогут получить субсидию, даже если дети у них родятся в последний день действия программы. Соответствующий проект постановления правительства России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Минфин России уточнил правила льготной ипотеки для семей, родивших второго и третьего ребенка, сообщает РИА Новости.

"Изменениями в правила также предусматривается уточнение норм правил в части возможности получения кредита (займа) в соответствии с правилами при рождении второго и (или) третьего ребенка в декабре 2022 года", — говорится в пояснительной записке к документу.

При разработке правил было определено, что субсидии в соответствии с правилами предоставляются на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. При этом действующей редакцией правил также предусмотрено, что право у россиян на получение займа возникает при рождении второго или третьего ребенка с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Поясняется, что, таким образом, при рождении ребенка в декабре 2022 года получение кредита до 31 декабря 2022 года может быть затруднено в связи со сроками оформления кредитной документации и государственной регистрации соответствующих документов, включая договор участия в долевом строительстве.

Изменения также уточняют целевое назначение кредитов, предоставляемых гражданам России, и позволяют устанавливать процентную ставку по кредиту, предоставленному в соответствии с правилами, ниже шести процентов годовых. При этом субсидии предоставляются исходя из уровня процентной ставки, составляющей шесть процентов годовых.