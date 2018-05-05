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Тюменская полиция разыскивает мужчину, который похищает деньги у пенсионеров

Происшествия, 16:29 05 мая 2018

фото УМВД России по Тюменской области

Разыскивается мужчина славянской внешности, 30-35 лет, среднего телосложения. Под предлогом установки противопожарных датчиков проникает в квартиры пенсионеров, откуда похищает денежные средства, сообщает УМВД России по Тюменской области

При получении информации о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить по телефону 02 либо в дежурную часть УМВД России по Тюмени 291-600, либо на телефон доверия регионального УМВД  291-432.

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# мужчина , розыск , Тюмень

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