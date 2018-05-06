Два торговых центра горели в Ноябрьске

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Пожар в торговом центре "Таурус" в Ноябрьске произошел в 22 часа 35 минут 5 мая. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Посетителей в торговом центре не было. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение стены здания на площади 40 кв. метров. Менее чем через час пожар был ликвидирован. Здание торгового центра повреждено на площади около 100 кв. метров. На месте пожара работали 14 человек личного состава и 5 единиц техники.

В 23 часа 5 мая поступило сообщение о пожаре в торговом центре "Семья" в Ноябрьске общей площадью 6 тыс. 050 кв. метров. Посетителей в здании не было. Пожар ликвидирован в 1 час 53 минуты. Пожарные спасли левое и правое крыло здания торгового центра и материальных ценностей на сумму приблизительно 28 млн. рублей. В результате пожара здание повреждено на площади 2 тыс. 200 кв.метров. Пострадавших нет. В тушении пожара участвовало 51 человек личного состава и 17 единиц техники. На месте пожаров работают дознаватели МЧС России. Наиболее вероятная причина пожаров - поджог.

Соб. инф.