Российские хоккеисты встретятся со сборной Беларуси

фото Федерации хоккея России фото Федерации хоккея России

Национальная сборная России проведет третий матч группового этапа чемпионата мира-2018 в Дании 7 мая. Команда Ильи Воробьева сыграет против сборной Беларуси. Начало встречи - в 17 часов 15 минут по московскому времени, сообщает Федерация хоккея России.

В первых двух играх сборная России против Франции и Австрии выиграла с одинаковым счетом 7:0.

Старт турнира для белорусской сборной не задался. Первая игра - со шведами - завершился поражением 0:5, во второй игре с Францией беларусы на шесть шайб противника ответили двумя.

После двух матчей на чемпионате мира Беларусь делит со Швецией второе место по штрафным минутам - 20. Беларусь девять раз оставалась в меньшинстве, дважды соперники сумели реализовать численное преимущество.

В прямом эфире матч России против Беларуси можно будет посмотреть на телеканале МАТЧ, а также на сайте Федерации хоккея России.