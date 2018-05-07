  • 7 мая 20187.05.2018понедельник
  • USD63,2012
    EUR75,6392
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер северо-западный

Российские хоккеисты встретятся со сборной Беларуси

Спорт, 17:32 07 мая 2018

фото Федерации хоккея России

Национальная сборная России проведет третий матч группового этапа чемпионата мира-2018 в Дании 7 мая. Команда Ильи Воробьева сыграет против сборной Беларуси. Начало встречи - в 17 часов 15 минут по московскому времени, сообщает Федерация хоккея России

В первых двух играх сборная России против Франции и Австрии выиграла с одинаковым счетом 7:0.

Старт турнира для белорусской сборной не задался. Первая игра - со шведами - завершился поражением 0:5, во второй игре с Францией беларусы на шесть шайб противника ответили двумя.

После двух матчей на чемпионате мира Беларусь делит со Швецией второе место по штрафным минутам - 20. Беларусь девять раз оставалась в меньшинстве, дважды соперники сумели реализовать численное преимущество.

В прямом эфире матч России против Беларуси можно будет посмотреть на телеканале МАТЧ, а также на сайте Федерации хоккея России. 

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Беларусь , Россия , хоккей , чемпионат мира

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:32 07.05.2018Российские хоккеисты встретятся со сборной Беларуси
15:21 07.05.2018Тюменский скалолаз завоевал золото международного турнира
12:27 07.05.2018Тюменец завоевал серебро на этапе Кубка мира по паратриатлону
11:54 07.05.2018В Тобольске определили лучших футболистов региона