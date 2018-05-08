Николай Брыкин: Дмитрий Медведев способен сформировать эффективное правительство

Николай Брыкин. Фото tyumen.er.ru Николай Брыкин. Фото tyumen.er.ru

Фракция политической партии "Единая Россия" в Государственной думе РФ проголосовала за назначение Дмитрия Медведева на пост председателя правительства Российской Федерации. Об этом в интервью обозревателю "Тюменской линии" сообщил депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин.

"Впереди у нового правительства очень много дел. Одной из главных задач для обновленного кабинета министров станет реализация инициатив, которые высказал в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин. Дмитрий Медведев обладает большим опытом руководства правительством. Мы считаем его достойным кандидатом на пост премьер-министра. И я лично тоже проголосовал за кандидатуру Дмитрия Медведева", - отметил Николай Брыкин.

По мнению депутата, благодаря своему богатому опыту Дмитрий Медведев способен сформировать эффективный состав федерального правительства.

"За период деятельности предыдущего состава правительства под руководством Дмитрия Медведева было сделано очень много для развития России и ее регионов. Начатые реформы необходимо продолжать, и Дмитрий Медведев - тот человек, который способен справиться с этой задачей. Поэтому российский парламент поддержал его кандидатуру большинством голосов", - подчеркнул Николай Брыкин.

Евгений Бабенко