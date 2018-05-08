Тюменские депутаты оценили реализацию социальных программ за 2017 год

duma72.ru duma72.ru

Депутаты Тюменской областной думы приняли отчет областного правительства об исполнении бюджета за 2017 год на заседание комитета облдумы по социальной политике в Тюмени 8 мая, на котором был рассмотрен проект закона Тюменской области "Об исполнении областного бюджета за 2017 год".

Как отметил заместитель председателя комитета Тюменской областной думы по социальной политике Глеб Трубин, комментируя итоги заседания комитета, в разделе социальная политика бюджет исполнен более чем на 90%, практически все социальные программы выполнены. "Многие на 99 и 100%. Это хороший показатель, - подчеркнул он. - Практически все программы выполнены".

Глеб Трубин, подчеркнул, что в 2017 году заметно изменилась структура доходной части бюджета Тюменской области. "Мы видим, что растет доходная база бюджета, - пояснил он. - И что особо важно, что сегодня это рост не за счет нефтегазового сектора, как это было раньше. Сегодня растут налоги новых предприятий, которые сданы в Тюменской области в последние годы".

Доходы областного бюджета за 2017 год, как сообщила заместитель губернатора, директор департамента финансов Тюменской области Татьяна Крупина, составили более 140 млрд 516 млн рублей, или 106% к плановым назначениям.

"По сравнению с показателем 2016 года доходы областного бюджета за 2017 год выше на 14 млрд 432 млн рублей, - сообщила она. - Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов в областном бюджете являются налог на прибыль организаций – более 66% (в реальном выражении – более 87 млрд 962 млн рублей, или 107% к плану) и налог на доходы физических лиц – более 15% (более 20 млрд 423 млн рублей, или 105% к плану)".

Расходы областного бюджета в 2017 году составили более 141 млрд 997 млн рублей, или 94% к плану. По сравнению с показателем 2016 года расходы областного бюджета за 2017 год выше на 13 млрд 339 млн рублей, или на 16%.

В 2017 году осуществлялась реализация 29 государственных программ Тюменской области, на финансирование которых было направлено более 105 млрд 331 млн рублей, или 74%.

"Одним из приоритетов бюджетной политики в 2017 году являлась реализация направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года задач в области образования, здравоохранения, социальной и демографической политики", - подчеркнула Татьяна Крупина.

В 2017 году доля расходов областного бюджета на социальную сферу составила в 2017 году 48% от общих расходов областного бюджета. По сравнению с аналогичными показателями 2016 года расходы на социальную сферу в 2017 году выше на 14 млрд 879 млн рублей, или на 28%.

Доходы областного бюджета за первый квартал 2018 года составили 37 млрд 713 млн рублей, или 32% к плановым назначениям. По сравнению с показателем 2017 года доходы областного бюджета в первом квартале текущего года выше на 12 млрд 929 млн рублей.

Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов в областном бюджете являются налог на прибыль организаций – около 72% и налог на доходы физических лиц – 18%.

Поступления по основному бюджетообразующему налогу – налогу на прибыль организаций составили в первом квартале текущего года более 25 млрд 950 млн рублей, или 37% к годовому плану.

Налога на доходы физических лиц поступило в областной бюджет в первом квартале 2018 года в объеме около 6,5 млрд рублей, или 34% к годовым плановым назначениям.

Борис Олейник