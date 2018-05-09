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Тюменские депутаты Госдумы от "Единой России" отдали голоса за назначение Дмитрия Медведева премьером 

Политика, 08:43 09 мая 2018

Иван Квитка, Эрнест Валеев. Фото tyumen.er.ru

Фракция "Единая Россия" в Государственной думе РФ единогласно проголосовала за назначение Дмитрия Медведева председателем правительства Российской Федерации.

Свое решение прокомментировали в интервью обозревателю "Тюменской линии" депутаты Госдумы РФ от Тюменской области Иван Квитка и Эрнест Валеев.

Важный опыт главы правительства РФ для дальнейшего развития страны и благополучия населения отметил Иван Квитка. "Под руководством Дмитрия Медведева федеральное правительство успешно занималось реализацией "майских" указов президента РФ. Считаю, что накопленный опыт очень важен для дальнейшего прорывного развития России и повышения уровня жизни населения", - сказал он и напомнил приоритетные направления в работе нового кабинета министров. Это задачи по повышению благосостояния граждан, развитие экономики и укрепление социальной сферы. 

Квитка особо подчеркнул, что во многом благодаря продуктивному взаимодействию губернатора Тюменской области Владимира Якушева с федеральным правительством, которое возглавляет Дмитрий Медведев, в регионе эффективно реализуются "майские" указы президента. "Они касаются инвестиционных проектов, оказания качественной медицинской помощи, развития малого бизнеса, продвижения инновационных технологий и обеспечения роста реального дохода граждан. Уверен, что эта работа будет продолжена", - резюмировал он.

Эрнест Валеев считает, что благодаря работе Дмитрия Медведева во главе прежнего состава кабинета министров взаимодействие правительства и Государственной думы значительно улучшилось. По словам народного избранника, депутатам и новому составу правительства предстоит реализовать заделы и планы по улучшению качества жизни россиян, решить целый комплекс важнейших задач, которые Владимир Путин обозначил в своем послании Федеральному Собранию РФ и новом майском указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

"Новое правительство России разработало программу решения поставленных президентом задач. Дмитрий Медведев встретился со всеми парламентскими фракциями и ответил на все вопросы депутатов", - сообщил Эрнест Валеев.

Евгений Бабенко

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# Госдума , Дмитрий Медведев , Единая Россия , Иван Квитка , Эрнест Валеев

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