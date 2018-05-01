В Тюмени осудят мужчину за двадцать квартирных краж

фото УМВД России по Тюменской области фото УМВД России по Тюменской области

Житель Тюмени предстанет перед судом за 20 краж из незапертых квартир. Размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 400 тыс. рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 44-летний мужчина в августе 2017 года освободился из лечебно-исправительного учреждения в Иркутской области, где отбывал наказание за серию краж.

Он приехал в Тюмень, где продолжил заниматься воровством. При этом злоумышленнику не приходилось даже вскрывать квартиры, поскольку жильцы по своей беспечности или самонадеянности сами оставляли открытыми двери.

К примеру, одни из потерпевших часто не закрывали дверь квартиры, надеясь на собаку. Однако вор ночью 21 декабря 2017 года вывел пса на улицу, вернулся обратно и украл из квартиры имущество на 3,5 тыс. рублей.

В ту же ночь уже в другом жилище собака не помешала злоумышленнику забрать деньги и ювелирные украшения на 7,7 тыс. рублей.

Всего по данным следствия, с 9 ноября 2017 года по 10 января 2018 года в Тюмени рецидивист совершил 20 краж и одно покушение на кражу.

Его добычей стали денежные средства, ювелирные украшения, банковские карты и другое имущество.

К примеру, у одной из потерпевших пин-код к банковской карте был указан в записной книжке, и вор без проблем снял с ее банковской карты 29,9 тыс. рублей.

Злоумышленник был задержан 13 января. По решению суда заключен под стражу.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила по уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.