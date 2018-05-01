Бюджет региона в первом квартале выполнен с профицитом

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Доходы областного бюджета в первом квартале 2018 года почти на 13,4 млрд рублей превысили расходы. Бюджет региона в январе-марте исполнен с профицитом.

Как проинформировала на очередном заседании комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам заместитель губернатора, директор областного департамента финансов Татьяна Крупина, региональная казна за первый квартал пополнилась на 37,7 млрд рублей. Расходы бюджета составили 24 млрд 354 млн рублей.

"По сравнению с аналогичными показателями 2017 года расходы выросли на 6,9 миллиарда рублей, или на 40%. Приоритетной в 2018 году оставалась социальная сфера. Так, за счет средств бюджета продолжается строительство двух школ и детского сада в Тюмени, дома культуры в поселке Винзили, реставрируются объекты культурного наследия", - проинформировала она.

Социальные обязательства бюджета были выполнены на 66%. На соцзащиту граждан, социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, развитие физкультуры и спорта направили более 16 млрд рублей. По сравнению с аналогичными данными 2017 года расходы выросли почти на 3,8 млрд рублей, или на 31%.

Председатель думского комитета, депутат Дмитрий Горицкий, говоря об итогах исполнения бюджета, подчеркнул, что в регионе реализуются 29 государственных программ. На их реализацию в первые три месяца текущего года власти направили 21,7 млрд рублей, а это 89% общего объема расходов.

На поддержку сферы АПК из региональной казны было израсходовано 514 млн рублей, на улучшение жилищных условий тюменцев - 553 млн рублей, на дорожную сферу – 3,2 млрд рублей.

Депутаты рекомендовали утвердить отчет на ближайшем заседании думы 24 мая.

Любовь Голышева