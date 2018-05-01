Группа жителей Тобольска осуждена за незаконную рубку

Фото прокуратура Тюменской области Фото прокуратура Тюменской области

Вынесен приговор группе лиц, организовавших незаконную рубку леса в промышленных масштабах в Вагайском районе. Более 21 млн рублей составил ущерб департаменту лесного комплекса Тюменской области, сообщает региональное УМВД.

Следствием и судом установлено, что с января 2013 года по март 2016 года трое жителей Тобольска действовали без разрешительных документов, используя труд наемных рабочих. За этот период площадь вырубки кедра, сосны, ели, берез составила более 30 га.

На месте рубок были задержаны 22 лица, 11 лесовозов, груженных лесом, в том числе кедром, и семь единиц специализированной техники.

Постановлением суда двое тоболяков признаны виновными в содеянном. Руководителю организованной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и шесть месяцев условно. Второму соучастнику – 2 года лишения свободы условно. В отношении третьего участника уголовное дело прекращено в связи со смертью.

Кроме того, удовлетворен иск департамента лесного комплекса Тюменской области о возмещении подсудимыми материального ущерба.