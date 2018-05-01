Владимир Якушев поблагодарил профсоюзного лидера Михаила Кивацкого за работу и поздравил с юбилеем

Губернатор Владимир Якушев и Михаил Кивацкий. Фото https://admtyumen.ru/ Губернатор Владимир Якушев и Михаил Кивацкий. Фото https://admtyumen.ru/

Губернатор Владимир Якушев поблагодарил председателя Тюменского областного совета профсоюзов Михаила Кивацкого за работу и поздравил с 60-летним юбилеем.

Владимир Якушев отметил значительный вклад руководителя Тюменского облсовпрофа в повышение престижа рабочих профессий, защиту интересов человека труда и развитие гражданского общества в Тюменской области.

"Вы многое сделали для укрепления взаимодействия и расширения диалога с органами государственной власти и бизнес-сообществом. Мы постоянно с вами встречаемся и совместно решаем актуальные проблемы. При вашем непосредственном участии реализованы многие социально важные проекты. В наше непростое время очень важна политика диалога и поиск в процессе него конструктивных решений", - сказал губернатор.

Михаил Кивацкий работает в профсоюзах области с 1983 года, пройдя все ступеньки от председателя профкома до руководителя областного совета профсоюзов. Добавим, что общее количество членов профсоюзных организаций, входящих в Тюменский облсовпроф, на сегодняшний день составляет более 400 тысяч человек.