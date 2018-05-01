  • 11 мая 201811.05.2018пятница
  • USD62,5229
    EUR74,1772
  • В Тюмени 8..10 С 2 м/с ветер западный

Владимир Якушев поблагодарил профсоюзного лидера Михаила Кивацкого за работу и поздравил с юбилеем

Губернатор, 14:38 11 мая 2018

Губернатор Владимир Якушев и Михаил Кивацкий. Фото https://admtyumen.ru/

Губернатор Владимир Якушев поблагодарил председателя Тюменского областного совета профсоюзов Михаила Кивацкого за работу и поздравил с 60-летним юбилеем.

Владимир Якушев отметил значительный вклад руководителя Тюменского облсовпрофа в повышение престижа рабочих профессий, защиту интересов человека труда и развитие гражданского общества в Тюменской области.

"Вы многое сделали для укрепления взаимодействия и расширения диалога с органами государственной власти и бизнес-сообществом. Мы постоянно с вами встречаемся и совместно решаем актуальные проблемы. При вашем непосредственном участии реализованы многие социально важные проекты. В наше непростое время очень важна политика диалога и поиск в процессе него конструктивных решений", - сказал губернатор.

Михаил Кивацкий работает в профсоюзах области с 1983 года, пройдя все ступеньки от председателя профкома до руководителя областного совета профсоюзов. Добавим, что общее количество членов профсоюзных организаций, входящих в Тюменский облсовпроф, на сегодняшний день составляет более 400 тысяч человек.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Якушев , Михаил Кивацкий , Тюменский областной совет профсоюзов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:38 11.05.2018Владимир Якушев поблагодарил профсоюзного лидера Михаила Кивацкого за работу и поздравил с юбилеем
13:32 11.05.2018В Тюменской области ЕГЭ сдадут девять тысяч школьников
19:16 10.05.2018Владимир Якушев и Марк Курцер побывали на стройплощадке госпиталя "Мать и дитя" в Тюмени
14:12 09.05.2018Владимир Якушев поблагодарил жителей региона за участие в мероприятиях в честь Дня Победы