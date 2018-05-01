Жителя Кургана, сбросившего собаку с балкона, ждет суд

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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Кургана, сбросившего с балкона собаку, сообщает прокуратура региона.

В марте 44-летний житель Кургана умышленно выбросил собаку с пятого этажа квартиры дома по ул. Черняховского. В результате животное получило травмы и погибло в ветеринарной клинике.

За жестокое обращение с животным, повлекшем его гибель (ч. 1 ст. 245 УК РФ), подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, уточнили в ведомстве.