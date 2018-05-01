Тюменским производителям готовят пакет услуг в сфере экспорта и сбыта продукции

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Активный экспорт тюменской продукции на международный рынок и в другие регионы страны - неиссякаемый источник новых возможностей для развития экономики. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков на заседании Экспортного совета региона, которое прошло в правительстве 11 мая.

Заместитель губернатора назвал три направления развития экспорта. "Первое из них - активизация выездов тюменских бизнес-делегаций для налаживания деловых контактов в другие регионы России и за рубеж, а также расширение участия тюменских промышленных и аграрных предприятий во всероссийских и международных выставках", - отметил он.

Второе направление, по словам Вадима Шумкова, активизация работы по подготовке кадров в сфере экспорта и сбыта на базе Тюменского государственного университета. Кроме того, необходимо готовить специалистов по продажам со средним специальным профессиональным образованием на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса. "Наша цель - на протяжении ближайших нескольких лет наполнить региональный рынок труда специалистами по продажам и экспорту, - сказал он.

Третье направление – это сопровождение и оказание господдержки ориентированным на экспорт инвестиционным проектам, сформулировал стоящие перед органами власти и предприятиями региона задачи Вадим Шумков.

По данным аналитиков, наиболее перспективны с точки зрения развития экспорта в Тюменской области такие отрасли региональной экономики, как агропромышленный комплекс и производство продуктов питания, лесная промышленность и производство оборудования для нефтегазовой промышленности.

Вадим Шумков убежден, что только развитие экспорта продукции тюменской промышленности и АПК сможет уберечь местного производителя от проблем со сбытом продукции.

"Три находящихся в регионе птицефабрики проходят глубокую модернизацию, которая приведет к значительному росту объемов производства продукции. В то же время, внутреннее потребление мяса птицы и яиц такими темпами расти не будет. Единственное решение - выход на всероссийский и международный рынки", - подчеркнул заместитель губернатора.

По мнению участников заседания, Тюменской области не следует замыкаться исключительно на экспорте товаров, а следует обратить пристальное внимание на экспорт услуг и технологий, в частности, в сфере нефтегазового сервиса и научно-исследовательских разработок.

"Нефтегазовые НИИ могут экспортировать услуги в сфере проектирования и разработки месторождений во всем мире. Мы можем предложить на международном рынке образовательные и многие другие услуги. Необходимо тщательно проанализировать экспортный потенциал региона на этих важных направлениях", - сказал Шумков.

Наибольший интерес к продукции тюменской промышленности и АПК проявляют страны ближнего зарубежья и Китай, сообщили принимавшие участие в заседании Совета представители Центра поддержки экспорта Тюменской области. Тюменское оборудование для нефтегазовой промышленности имеет перспективы сбыта в странах Ближнего Востока, но для успешного прохождения международной сертификации наших машиностроительных предприятий необходима государственная поддержка, считают эксперты.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин сообщил, что палата готова к сопровождению экспортных проектов.

"Запланировано участие тюменских предприятий в 10 выставках в странах СНГ, двух выставках - в Москве, двух выставках - в Китае и одной выставке - в Австрии. Кроме того, планируется выезд 15 тюменских бизнес-миссий в страны СНГ. Тюменские предприниматели посетят с деловыми визитами Дубай и столицу Индии. При этом мы будем стараться, чтобы эти визиты стали итогом предварительных переговоров о взаимовыгодном сотрудничестве и, возможно, сопровождались подписанием протоколов о намерениях и заключением конкретных сделок", - подчеркнул президент областной Торгово-промышленной палаты.

По мнению Эдуарда Абдуллина, главная проблема, препятствующая эффективному развитию экспорта тюменской и российской продукции на международный рынок, заключается в отсутствии актуальной и систематически обновляемой информационной базы по предприятиям стран СНГ и дальнего зарубежья. Решать эту проблему необходимо на федеральном уровне, уверен он.

В заседании Совета по развитию экспортной деятельности в Тюменской области приняли участие директор департамента лесного комплекса Николай Пуртов, директор департамента образования и науки Алексей Райдер, директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов, директор департамента экономики Ольга Простнева, руководитель областного Центра поддержки экспорта Антон Комаров.

В режиме видеоконференцсвязи на совещании выступила руководитель проекта по развитию региональной системы поддержки экспорта АО "Российский экспортный центр" Наталья Минаева. Она сообщила, что Региональный экспортный стандарт с 2017 года действовал в пилотном режиме, его презентуют на Петербургском международном экономическом форуме – 2018 и рекомендуют к внедрению во всех субъектах Российской Федерации.

В переходный период тюменский центр поддержки экспорта должен стать для многих предприятий региона "отделом продаж", заявил Вадим Шумков. "Но только на короткое время, пока предприятия не получат собственных подготовленных специалистов. Наша главная задача - предложить тюменским производителям пакет услуг в сфере экспорта и сбыта продукции", - заявил Вадим Шумков.

В частности, заместитель губернатора поручил создать сводный каталог тюменской экспортной продукции, в том числе, в электронном виде.

Евгений Бабенко