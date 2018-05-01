Черные лесорубы вывозили нижнетавдинский лес в Зауралье и за рубеж

Фото: vip.volyn.ua Фото: vip.volyn.ua

Более 9 млн рублей составил ущерб, нанесенный черными лесорубами в Нижнетавдинском районе. Незаконную промышленную рубку 700 деревьев пресекли сотрудники полиции, сообщает УМВД Тюменской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, в ходе его оперативного сопровождения задокументировано еще три факта незаконной рубки лесных насаждений, по которым также возбуждены дела. При этом общая сумма ущерба составила более 20 млн рублей, отмечают в ведомстве.

Полицейские установили, что к вырубке причастен индивидуальный предприниматель из соседнего региона. По версии следствия, вырубленную древесину вывозили на пилораму, расположенную в Зауралье. Часть пиломатериала отправляли за рубеж.

На территории района продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, сбор доказательств противоправной деятельности лиц, причастных к незаконной вырубке.