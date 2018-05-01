Школьные автобусы в Тюменской области оснащены проблесковыми маячками

фото "Тюменская линия" | Фото: t-l.ru фото "Тюменская линия" | Фото: t-l.ru

В 2018 году все школьные автобусы в Тюменской области оснащены проблесковыми маячками.

Об этом на заседании комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению сообщил начальник УГИБДД МВД России по Тюменской области Михаил Киселев.

"Такое решение было принято губернатором и обеспечено департаментом образования Тюменской области", - отметил он.

Обеспечение безопасности дорожного движения при организованных перевозках групп детей остается одним из приоритетных направлений в надзорной деятельности Госавтоинспекции. В первом квартале 2018 года, по данным ГИБДД, в управление поступило 1 тыс. 733 уведомления об организованной перевозке групп детей автобусами. По результатам рассмотрения этих уведомлений выявлено четыре факта невыполнения требований правил организованной перевозки детей автобусами. "Это, главным образом, техническое состояние автобуса, - пояснил Михаил Киселев. - За этим наши специалисты ведут очень жесткий контроль".

В 2018 году, по данным ГИБДД, с участием автобусов, задействованных в организованных перевозках групп детей, произошло четыре ДТП в Нижнетавдинском, Тюменском, Вагайском районах и Тюмени, в которых один ребенок погиб, и пятеро получили травмы.

Борис Олейник