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Тобольская прокуратура ограничила доступ к интернет-ресурсам с поддельными полисами ОСАГО

Происшествия, 18:27 17 мая 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Доступ к 10 ресурсам по продаже поддельных полисов ОСАГО ограничен, сообщает прокуратура Тюменской области. 

Тобольская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет выявила 10 ресурсов по продаже поддельных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности различных страховых компаний и бланков таких полисов. Для тех, кому полисы требовались оптом, предусматривались скидки.

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд.

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

Противоправная информация удалена с ресурсов.

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# Интернет , полис ОСАГО , прокуратура , суд , Тобольск

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