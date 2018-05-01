Тобольская прокуратура ограничила доступ к интернет-ресурсам с поддельными полисами ОСАГО

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Доступ к 10 ресурсам по продаже поддельных полисов ОСАГО ограничен, сообщает прокуратура Тюменской области.

Тобольская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет выявила 10 ресурсов по продаже поддельных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности различных страховых компаний и бланков таких полисов. Для тех, кому полисы требовались оптом, предусматривались скидки.

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд.

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

Противоправная информация удалена с ресурсов.