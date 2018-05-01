Канадцы отправили сборную России по хоккею домой с ЧМ

Шестёркин. www.khl.ru Шестёркин. www.khl.ru

Сборная России по хоккею проиграла команде Канады в овертайме в четвертьфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Копенгагене в Дании.

Встреча завершилась со счетом 5:4 (1:0, 1:2, 2:2, 1:0) в пользу канадцев.

В составе команды Канады отличились Колтон Парайко (5-я минута), Райан Нюджент-Хопкинс (32), Кайл Террис (48), Пьер-Люк Дюбуа (53) и Райан О'Райлли (65).

У россиян шайбы забросили Илья Михеев (33), Александр Барабанов (38), Сергей Андронов (49) и Артем Анисимов (55).

Российская команда впервые с 2013 года не сумела завоевать медали на чемпионате мира, сообщает РИА Новости.