За последние семь лет Тюмень превратилась в современный город

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Тюмень - современный и комфортный город. Об этом свидетельствуют и данные многочисленных федеральных рейтингов, и мнения самих тюменцев.

В 2011 году главой администрации Тюмени стал Александр Моор. В качестве приоритетов своей работы он назвал развитие отрасли ЖКХ, повышение качества транспортного обслуживания населения.

"Важной остается реализация программ в социальной сфере, повышение доступности медицинского обслуживания, увеличение количества мест в детсадах, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, важна работа по привлечению инвесторов и созданию условий для развития бизнеса в Тюмени", - отмечал он, вступая в должность главы администрации города.

Обязательным условием своей работы Александр Моор назвал открытость и обратную связь с населением, что собственно и было реализовано за эти семь лет.

Так, в рейтинге 100 крупнейших городов России по качеству работы общественного транспорта исследователей Domofond в 2017 году Тюмень признана городом с лучшим городским транспортом.

Начиная с 2016 года, Тюмень удерживает статус "Лучший город России по качеству жизни населения среди российских городов с численностью более 500 тысяч человек".

Журнал "Русский репортер" в 2017 году составил собственный рейтинг российских городов по качеству жизни. Из всех крупных российских городов именно тюменцы более всего довольны жизнью в своем городе (86% горожан).

Медицинское обслуживание, состояние дорог и дорожного хозяйства, культуры и образования, жилищного хозяйства, работа городских властей - второй год подряд тюменцы оценивают на 100%.

В 2016 году тюменская поликлиника № 5 стала лучшей в организованном Министерством здравоохранения Российской Федерации конкурсе "Поликлиника начинается с регистратуры". Девять тюменских медработников вошли в Топ-500 лучших терапевтов России.

Все поликлиники города перешли на работу с электронной медицинской картой - к врачу можно записаться через приложение.

Напомним, Тюмень – один из немногих российских городов, где более десяти лет наблюдается стабильный естественный прирост населения.

С 2012 года в Тюмени полностью решен вопрос устройства в детские сады детей с трехлетнего возраста. В городе ежегодно строятся новые детские сады и школы.

Благодаря комплексу мер город не теряет популярности у инвесторов.

По темпам строительства жилья Тюмень опережает многие города России – в среднем, ежегодно строится около 1 млн кв. м жилья.

В Тюмени уделяется большое внимание развитию дорожно-транспортной инфраструктуры: за последние годы открылось движение по развязкам по ул. Запольной, Мельникайте – Федюнинского.

Активно ведется поэтапное строительство велосипедных дорожек. По проекту планируется, что их маршрутная сеть охватывает места массового отдыха, школы - всего их будет 200 км.

В Тюмени пристальное внимание уделяется созданию парковочных мест. В центре города уже есть современные паркинги, которые удобны для автолюбителей и для жителей близлежащих домов. С 2012 года в городе появилось 8 тыс. 974 стоянки для машин, в том числе 831 автоместо для инвалидов.

Новые парки и скверы стали излюбленным местом для семейного отдыха и занятия спортом: "Гилевская роща", Затюменский парк, набережная - лишь небольшой список объектов, которые были введены и стали излюбленными местами отдыха тюменцев и гостей города.

Систематически обустраиваются и обновляются дворовые площадки. Именно жители решают, как должно проходить благоустройство и озеленение. За время реализации программы с 2012 по 2017 год площадь благоустроенных дворов составила 1 млн 388 тыс. 307 м2. В 2018 году планируется благоустроить 229 тыс. 314 м2. При обустройстве дворов установлены 262 детских, 97 спортивных и 124 турниковых площадок.

По результатам первых трех месяцев 2018 года Александр Моор занял первое место в Национальном рейтинге мэров, по итогам 2016 и 2017 годов он также стал лучшим.

Заслуги главы администрации отметили в первом рейтинге эффективности управления в городских округах – Тюмень заняла второе место.

Екатерина Исаева