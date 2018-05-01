Начальник "Почты России" в Югре угрожал подчиненному переводом в удаленный район

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Фигурантом уголовного дела в Ханты-Мансийском автономном округе стал директор местного филиала "Почты России". Его подозревают в получении взятки с вымогательством.

По версии следствия, подозреваемый требовал у начальника одного из почтовых подразделений ежемесячно передавать ему полученную премию взамен на общее покровительство и попустительство по службе.

При этом подозреваемый отмечал, что в случае отказа он переведет сотрудника в удаленный населенный пункт или будет препятствовать его работе.

В марте и апреле подозреваемый получил в общей сумме 43 тыс. рублей. Вечером 17 мая после получения еще одной части взятки в размере 25 тыс. рублей мужчину задержали сотрудниками полиции.

Как прокомментировали в пресс-службе УФПС ХМАО-Югра, сотрудники управления федеральной почтовой связи ХМАО-Югры оказывают максимальное содействие правоохранительным органам в проведении следственных мероприятий и заинтересованы в объективном расследовании всех обстоятельств. По запросу правоохранительных органов предоставляются все необходимые документы и материалы.