Известный модный дом выпускает эксклюзивную коллекцию к чемпионату мира по футболу

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Всемирно известный модный дом Louis Vuitton объявил о трех новых проектах, связанных с предстоящим чемпионатом мира по футболу FIFA 2018 в России, сообщает ФИФА.

Компания вновь получила заказ на изготовление специального футляра для Кубка чемпионата мира по футболу.

Она реализует два новых интересных проекта, приуроченных к турниру, который пройдет этим летом в России: был создан специальный футляр для коллекции официальных мячей adidas, а также разработана официальная лицензированная коллекция продукции.

Футляр, изготовленный в исторической мастерской в Аньере, можно будет увидеть в Москве на матче открытия турнира 14 июня и в финале 15 июля.

Также компания Louis Vuitton совместно с adidas и FIFA создала уникальный футляр с эксклюзивной коллекцией официальных мячей чемпионатов мира. Всего будет изготовлен 21 такой футляр, в котором находятся 13 реплик официальных мячей adidas.

Помимо футляра с мячами, Louis Vuitton выпускает официальную лицензированную коллекцию чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Коллекция отличается изысканным и ярким стилем и включает в себя футбольные мотивы.

В нее входят эксклюзивные версии сумок Keepall и Apollo, а также ряд небольших кожаных изделий и аксессуаров. Специально для коллекции ЧМ-2018 был разработан уникальный логотип, где традиционные инициалы "L.V" предстают в виде эмблемы команды.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.