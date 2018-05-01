Владимир Драчев избран на пост президента Союза биатлонистов России

Владимир Драчев. Фото СБР Владимир Драчев. Фото СБР

Владимир Драчев большинством голосов избран на пост президента Союза биатлонистов России сроком на четыре года. Выборы прошли на заседании отчетно-выборной конференции в Тюмени 18 мая, сообщает Союз биатлонистов России.

На пост президента СБР России претендовали три кандидата: член правления СБР Дмитрий Алексашин, двукратный призер Олимпийских игр, вице-президент СБР по международным отношениям Виктор Майгуров и двукратный призер Олимпийских игр, депутат Государственной думы Владимир Драчев.

Большинством голосов в третьем туре делегаты конференции избрали президентом СБР Владимира Драчева.