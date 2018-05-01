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Владимир Драчев избран на пост президента Союза биатлонистов России

Спорт, 20:01 18 мая 2018

Владимир Драчев. Фото СБР

Владимир Драчев большинством голосов избран на пост президента Союза биатлонистов России сроком на четыре года. Выборы прошли на заседании отчетно-выборной конференции в Тюмени 18 мая, сообщает Союз биатлонистов России.

На пост президента СБР России претендовали три кандидата: член правления СБР Дмитрий Алексашин, двукратный призер Олимпийских игр, вице-президент СБР по международным отношениям Виктор Майгуров и двукратный призер Олимпийских игр, депутат Государственной думы Владимир Драчев. 

Большинством голосов в третьем туре делегаты конференции избрали президентом СБР Владимира Драчева.

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# Владимир Драчев , конференция , президент , Союз биатлонистов России

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