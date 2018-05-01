Водитель из Кургана попался с фальшивыми правами под Тюменью

Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

Курганского водителя, управлявшего автомобилем по поддельным правам, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в июле 2017 года курганец был осужден за повторное управления транспортным средством в состоянии опьянения. Ему было назначено 300 часов бесплатных общественно полезных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Мужчина за 25 тыс. рублей купил через Интернет поддельное водительское удостоверение и продолжил управлять автомобилем.

В апреле 2018 года на грузовом автомобиле МАЗ с прицепом он выехал из Тюмени в Курган. Вблизи с. Червишево автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Предъявленные права вызвали подозрение. По базе данных выяснили, что курганец лишен права управления транспортными средствами. Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозят исправительные работы на срок до двух лет.