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Водитель из Кургана попался с фальшивыми правами под Тюменью

Происшествия, 15:00 21 мая 2018

Фото: ГИБДД Тюменской области

Курганского водителя, управлявшего автомобилем по поддельным правам, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в июле 2017 года курганец был осужден за повторное управления транспортным средством в состоянии опьянения. Ему было назначено 300 часов бесплатных общественно полезных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Мужчина за 25 тыс. рублей купил через Интернет поддельное водительское удостоверение и продолжил управлять автомобилем.

В апреле 2018 года на грузовом автомобиле МАЗ с прицепом он выехал из Тюмени в Курган. Вблизи с. Червишево автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Предъявленные права вызвали подозрение. По базе данных выяснили, что курганец лишен права управления транспортными средствами. Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозят исправительные работы на срок до двух лет.

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# водительские права , пьяная езда

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