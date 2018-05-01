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Рецидивисты из Башкортостана убили и ограбили ямальского бизнесмена  

Происшествия, 15:46 22 мая 2018

Фото: СК РФ

Группу лиц, обвиняемых в убийстве и разбое, осудят в Ноябрьске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, двое 30-летних жителей Республики Башкортостан решили напасть на 60-летнего владельца магазина в Ноябрьске.

Ранее неоднократно судимые мужчины посвятили в свой план 30-летнюю приятельницу, которая работала продавцом в магазине, находившемся в одном торговом центре с магазином потерпевшего. Несколько месяцев злоумышленники с помощью женщины следили за коммерсантом.

По разработанному плану женщина зашла в магазин к потерпевшему и попросила его подвезти ее к гаражному комплексу, где их уже поджидали злоумышленники. Мужчина вместе с ней вышел из автомобиля, на него напали обвиняемые. Они избили бизнесмена рукояткой пневматического пистолета и обрезком металлической трубы.

Обыскав мужчину, злоумышленники не обнаружили при нем большого количества денег. Взяв ключи от квартиры, один из злоумышленников отправился в квартиру коммерсанта, где обнаружил сейф, но открыть его не смог, взяв в тумбочке 20 тыс. рублей.

Затем мужчины насильно напоили потерпевшего снотворным и на его автомобиле поехали в сторону Сургута. По дороге потерпевший очнулся и оказал сопротивление. Обвиняемые затащили его в лесной массив, где нанесли ему множественные удары молотком в область головы. Убедившись, что потерпевший скончался, злоумышленники закопали его тело в снегу и ветками деревьев замели следы. Позже на территории промзоны Ноябрьска они сожгли одежду и обувь, в которые были одеты, и куртку потерпевшего.

В ходе розыска потерпевшего полицейские установили причастность обвиняемых к его исчезновению.  Тело потерпевшего обнаружили в лесном массиве около моста через реку Нюдя-Иту-Яха.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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# Ноябрьск , ограбление , убийство

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