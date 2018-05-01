Тюменский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на Кубке Европы в Испании

Эльдар Аллахвердиев/фото https://m.sovsport.ru Эльдар Аллахвердиев/фото https://m.sovsport.ru

Тюменский дзюдоист, мастер спорта России Эльдар Аллахвердиев завоевал бронзовую медаль Кубка Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года в испанском Ла-Корунья, сообщает Центр "Тюмень-дзюдо".

Он выступил в весе до 90 кг, в котором боролись 19 участников. На пути к бронзе тюменец одержал победы в трех поединках из четырех над двумя испанцами и немцем.

Отметим, что для Эльдара Аллахвердиева это уже второй бронзовый подиум Кубка Европы, первая награда была завоевана в итальянском городе Линьяно в марте.

В общекомандном медальном зачете российские спортсмены заняли первое место, на втором месте дзюдоисты Германии и на третьем – представители Франции.

Участниками соревнований стали 331 спортсмен из 24 стран мира.