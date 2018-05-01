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В Тюмени директор компании не перечислил налоги на сумму более семидесяти пяти миллионов рублей

Происшествия, 16:30 22 мая 2018

фото СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени директор ООО "Стенстрой" обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 75 млн рублей, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. 

Следствием установлено, что обвиняемый представил в налоговый орган декларации, в которых указал заведомо ложные сведения, в связи с чем уклонился от перечисления в бюджет налога на добавленную стоимость организации за 2013-2014 годы на общую сумму более 75 млн рублей, что в соответствии с законодательством Российской Федерации является особо крупным размером.

Преступление выявлено в ходе выездной налоговой проверки.

По уголовному делу изъяты документы. Наложен арест на имущество ООО  "Стенстрой".

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

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# налоги , Тюмень , уклонение

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