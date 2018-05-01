Глава Тазовского района и начальник местной полиции попали под следствие

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Возбуждено уголовное дело в отношении главы Тазовского района ЯНАО и начальника районного отделения МВД России. Чиновник обвиняется в подстрекательстве к превышению должностных полномочий, а руководитель полиции - в превышении должностных полномочий, кроме того, обоих обвиняют в воспрепятствовании правосудию.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, глава района был свидетелем по уголовному делу в отношении бывшего директора Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия, который находился под стражей за коррупционное преступление. 9 мая чиновник уговорил начальника полиции передать подсудимому продукты питания и спиртное.

В этот же день около 23 часов представитель МВД устроил главе района личную встречу с обвиняемым. Начальник полиции поручил подчиненным вывести из изолятора временного содержания экс-директора предприятия, предоставил им свой служебный автомобиль и кабинет в отделении полиции. При встрече глава района обнадежил подсудимого, что вопреки решению суда организует его лечение.

14 мая Тазовским районным судом бывшего директора предприятия приговорили к трем годам условного лишения свободы.

В настоящее время начальник полиции находится под домашним арестом, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении главы района. Расследование уголовного дела продолжается.