Евгений Заболотный: мой опыт пригодится Тюмени

Участник предварительного голосования Евгений Заболотный. Фото ТРО партии "Единая Россия" Участник предварительного голосования Евгений Заболотный. Фото ТРО партии "Единая Россия"

В Тюмени продолжаются дебаты в рамках предварительного голосования "Единой России", сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Напомним, 3 июня в областной столице пройдет предварительное голосование "Единой России". На нем жители города выберут кандидатов от партии – тех, кто представит ведущую политическую силу на выборах в Тюменскую городскую думу 9 сентября.

Участник предварительного голосования Евгений Заболотный с 2010 года - заместитель губернатора Тюменской области. Он пояснил, почему решил участвовать в нынешней избирательной кампании: "В основе программы любого депутата, а тем более от партии "Единая Россия", должны лежать майские указы президента РФ. В них обозначены те ориентиры, к которым будет стремиться наша страна и, конечно, Тюменская область. В связи с этим и муниципалитету предстоит решить ряд важных задач. В прошлые годы в команде Владимира Якушева мы эффективно поработали над исполнением майских указов. То направление работы, за которое я отвечал, было реализовано досрочно. Сегодня, когда поставлены амбициозные задачи, нельзя оставаться в стороне. Опыт, накопленный мной за последние годы да, и всю свою жизнь, пригодится в моем родном городе Тюмени".

Чтобы достичь поставленной президентом планки, необходимо решить немало задач, в том числе и городу. "Сегодня важно сформулировать, к чему мы должны стремиться, что мы должны сделать, но самое главное - определить роль муниципалитета во всей этой работе", - высказал свою точку зрения участник дебатов.

Что касается вклада жителей города в его развитие, Евгений Заболотный уверен: каждый должен добросовестно выполнять свои обязанности на своем месте. Необходимо четко понимать, что для движения вперед Тюмени необходимо личное участие человека.

Андрей Голоус также имеет богатый опыт работы в исполнительной власти – он много лет работал заместителем главы администрации Тюмени.

"За долгие годы я сделал вывод – город будет отлично развиваться в том случае, когда в одной связке будут трудиться администрация города, городская дума и сами жители Тюмени. Могут возникать споры, разногласия, но решение должно приниматься после обсуждения тремя сторонами, - уверен Андрей Голоус. - У нас реализуются хорошие программы, однако есть моменты, требующие дополнительного внимания. И чтобы их отработать, нужна совместная работа органов исполнительной, законодательной власти и горожан".

Среди точек роста Тюмени он назвал инвестиционную привлекательность. На протяжении последних 10-15 лет в этом направлении был сделан серьезный рывок вперед. Привлечение на территорию инвестора означает и развитие самого города. Еще одним вектором для развития, по мнению Голоуса, является жилищное строительство. В городе есть дома, признанные ветхими и аварийными и нуждающиеся в расселении, поэтому необходимо увеличить строительство домов эконом-класса.

Актуальными вопросами остаются развитие парковых зон и зон отдыха. Андрей Голоус убежден, что необходимо провести инвентаризацию земельных участков и выявить потребность разбивки зеленого уголка, затем внести в генплан этот участок как парковую зону, что позволит предотвратить на нем строительство каких-либо объектов.

Депутат Тюменского городской думы Валерий Роженцев также имеет опыт работы и в исполнительной, и в законодательной власти. Он пять лет трудился заместителем главы администрации Тюмени, последние годы – депутат гордумы.

Тюмень показывает положительную динамику и значительные темпы роста по многим показателям, заметил Валерий Роженцев. Однако в своем выступлении он обратил внимание аудитории на молодежь. "Наше будущее зависит от того, как сегодня мы построим работу с молодым поколением. Это направление регламентируется программой Тюменской области "Развитие гражданских позиций и молодежной политики до 2020 года". Молодежь нужно и поддерживать, и помогать ей найти свое место в жизни, а для этого в городе необходимо создавать такие условия, чтобы молодые люди видели – для самореализации не нужно куда-то ехать, в Тюмени есть все для успешного развития", - считает Валерий Роженцев.

Руководитель предприятия "Транснефть-Сибирь" Виктор Бронников заострил внимание на темах, которые требуют решения. Первый вопрос – это благоустройство промышленной зоны. Например, на Тобольском тракте расположено около 10 предприятий, на них трудятся примерно восемь тысяч человек, из них 50% пользуются общественным транспортом, 50% - личным.

"Идет благоустройство этой территории, в планах на 2018 год – обустройство подъездной дороги, а между тем сами подъездные площадки к промышленным зонам оставляют желать лучшего: полное отсутствие парковой зоны", - поделился депутат.

Второй вопрос, требующий внимания, касается благоустройства Велижанского тракта, где есть серьезная проблема, связанная с подтоплением. Необходимо провести мелиорационные мероприятия, уверен Виктор Бронников.

"Всего в предварительном голосовании принимают участие 140 человек, почти половина из них – это члены и сторонники, остальные – беспартийные. В этом году очень много молодежи – 69 человек", - отметил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

"Тот, кто победит в предварительном голосовании, будет участвовать по данному округу в избирательной кампании от "Единой России". В едином списке заявлены 69 человек, конкуренция большая. Стоит учесть, что будет рейтинговое голосование: тюменцы смогут поставить галочку напротив нескольких фамилий, затем будет составлен рейтинг, и первые 20 человек по решению местного и регионального политсовета будут включены в список для участия в избирательной кампании в Тюменскую городскую думу, - пояснил Андрей Артюхов. - Предстоит интересный соревновательный процесс, важный для партии "Единая Россия". Мы рассчитываем на активность участников предварительного голосования и жителей Тюмени".