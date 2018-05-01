Выборы главы Тюменской области пройдут 9 сентября

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Выборы нового губернатора Тюменской области пройдут в единый день голосования, 9 сентября, а решение об их назначении должно быть принято до 10 июня, сообщил корреспонденту ИА "Тюменская линия" председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

18 мая президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию тюменского губернатора Владимира Якушева и назначил его министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Врио главы региона назначен глава администрации Тюмени Александр Моор.

"В период с 31 мая по 10 июня Тюменская областная дума должна принять решение о назначении выборов губернатора Тюменской области на 9 сентября текущего года", - сказал Халин.

По его словам, таким образом, выборы губернатора региона пройдут в единый день голосования.