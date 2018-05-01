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В России создана НКО для самореализации населения

Политика, 13:32 23 мая 2018

admtyumen.ru

Указ о создании автономной некоммерческой организации (НКО) "Россия — страна возможностей" подписал президент России Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан постановляю: считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей"", — говорится в тексте указа.

Учредителем НКО является управление делами президента РФ, а имущество организации формируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований.

На сегодняшний день платформа РСВ включает 14 самостоятельных проектов:

"Лидеры России" – Всероссийский конкурс для современных управленцев.

"Я – профессионал" – национальная олимпиада для студентов по 27 профессиональным направлениям.

"Управляй!" – Кубок по менеджменту среди студентов.

"Профстажировки" – портал для поиска практики или стажировок по инженерно-техническим специальностям.

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – чемпионат по профмастерству среди молодых специалистов.

"РДШ – территория самоуправления" – конкурс лучших практик школьного самоуправления.

"Грантовый конкурс молодежных инициатив" – конкурс проектов для поддержки творческой молодежи, студенческих инициатив, здорового образа жизни и спорта.

"Бизнес-навигатор МСП" – информационный ресурс для предпринимателей.

"Абилимпикс" – национальный чемпионат по профмастерству среди инвалидов.

"Мой первый бизнес" – конкурс бизнес-проектов среди старшеклассников.

"Хочу делать добро" – конкурс молодежных волонтерских инициатив.

"Мастера России" – онлайн-платформа сибирских креативных проектов.

"Благодарю" – Всероссийская акция признательности.

"Таврида" – Всероссийский образовательный форум для творческой молодежи.

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# НКО , Россия - страна возможностей , самореализация

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