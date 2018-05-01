Организацию из Тольятти оштрафовали за назойливые звонки жителям Югры

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Суд в Тольятти оштрафовал на 700 тыс. рублей одно из ООО, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых помещений. Его сотрудники пытались взыскать с жителей долги по телефону, сообщает УФССП России по ХМАО-Югре.

В управлении пояснили, что по протоколам, составленным уполномоченными лицами управления ФССП по ХМАО-Югре, одно из обществ Тольятти выплатит административный штраф в размере 700 тыс. рублей за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности.

В управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре поступили копии материалов проверки УМВД России по Сургутскому району для принятия мер административного воздействия в отношении организации Тольятти, незаконно занимающейся возвратом просроченной задолженности.