Тюменский филармонический оркестр выйдет на сцену Большого зала Московской консерватории

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Музыканты Тюменского филармонического оркестра примут участие в концерте в рамках фестиваля "Арт-футбол" в Большом зале Московской консерватории 27 мая. Деталями предстоящего выступления они поделились на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Как пояснил директор тюменской филармонии Андрей Чувашов, благотворительный гала-концерт в честь Эмира Кустурицы "Vivat, Кустурица!" соберет известных музыкантов. На одну сцену с тюменцами выйдут Юрий Башмет, Денис Мацуев, Даниил Крамер, Александр Рамм, Йохан Рандвере. Ожидается участие известных актеров - Эмира Кустурицы, Дмитрия Певцова, Дмитрия Дюжева и других.

"Выступление будет проходить в одном из главных музыкальных залов мира. Впервые мы выступали на этой сцене в 2016 году, второй раз - год спустя, в рамках фестиваля "Арт-футбол", концерт был посвящен Зурабу Соткилаве. Планка была задана высокая, а в этот раз она еще выше. Главный вызов в том, что каждый солист - это индивидуальность, у каждого свое видение произведения. Мы должны каждому аккомпанировать так, чтобы получился маленький шедевр. Ответственность огромная", - рассказал художественный руководитель и дирижер Евгений Шестаков.

17 произведений сейчас репетирует оркестр. Часть из них тюменцы исполняли ранее, другие представят публике впервые. Как отметил концертмейстер Александр Кащеев, выступление в Москве следует практически сразу после окончания большого гастрольного тура и это мобилизует музыкантов.

"Мы находимся в прекрасной форме, не расслабляемся. Работа кипит. Думаю, что все должно очень хорошо получиться", - сказал он.

Увидеть концерт смогут и тюменцы. По данным представителей тюменской филармонии, вести запись концерта будет телеканал "Россия-Культура".

Татьяна Ковалева