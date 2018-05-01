На Урале впервые определены мобильные биоритмы бизнеса

Фото МегаФон Фото МегаФон

Пермские предприниматели любят качать, тюменские и свердловские бизнесмены – звонить, а челябинские предпочитают писать sms. В преддверии дня предпринимательства в России аналитики "МегаФона" раскрыли подробности мобильной жизни уральских коммерсантов.

Анализ основан на общей информации о продолжительности мобильных переговоров, интернет-аппетитах и географических предпочтениях среди бизнес-абонентов компании. По данным связистов, на Урале в мобильной сети "МегаФона" больше всего индивидуальных предпринимателей зарегистрировано в тюменском регионе, следом идут Свердловская и Челябинская области. В бизнесе мужчин по-прежнему больше, чем женщин.

Самый общительный тюменский предприниматель за последний месяц провел за мобильными переговорами более 50 тыс. минут, для этого у него подключено сразу несколько номеров. Но лидером по звонкам среди регионов Урала стал коммерсант из Челябинска.

Почти 60% уральских бизнесменов ежедневно пользуются мобильным Интернетом, из них каждый третий подключен к 4G. Главным интернет-серфером в сети "МегаФона" признан предприниматель из Перми, который ежемесячно скачивает объем данных, равный 6 тыс. 800 фильмам.

Общаться в онлайне тюменские, свердловские, ямальские и югорские ИП больше предпочитают во второй половине дня – об этом свидетельствует рост их мобильной активности после 14 часов. В Челябинске, Удмуртии, Кургане и Коми, наоборот, владельцы бизнеса решают дела с утра. В Пермском крае предприниматели одинаково активны - и утром и вечером.

"С начала года бизнесмены стали еще больше времени проводить в онлайне, сокращая объем голосовых переговоров и личных sms-переписок. Эта тенденция актуальна и во время путешествий: Таиланд, Италия и Объединенные Арабские Эмираты в этом году возглавили рейтинг самых популярных стран для интернет-общения и отдыха индивидуальных предпринимателей Урала", — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" на Урале Инна Смирнова.

Руководителям бизнеса "МегаФон" предлагает тариф-конструктор "Управляй! Руководитель". Наряду с традиционными услугами – пакетами минут, трафика и SMS в рамках тарифа клиенту предоставляется пакет бесплатных входящих звонков в Европе, а также безлимитный трафик на мессенджеры, почту, облачные хранилища, навигацию и соцсети. Впервые оператор возвращает на лицевой счет клиента 7% от ежемесячных мобильных затрат. Подробнее на сайте.