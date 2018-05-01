В Тюмени уменьшилось число пожаров

Смогут ли пожарные спасти жителей многоэтажек в случае ЧП? С таким вопросом городские депутаты обратились к и. о. директора департамента безопасности жизнедеятельности Алексею Конышеву.

На заседании постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению Конышев рассказал о том, что делается для предотвращения пожаров в областном центре.

По его словам, в прошлом году число пожаров в Тюмени снизилось по сравнению с 2016 годом на 1,76%. Также, по данным департамента, в 2017 году было меньше погибших и пострадавших от огня горожан. Жилые помещения и надворные постройки в прошлом году горели 427 раз, 140 возгораний произошло в СНТ. Как отметил Алексей Конышев, ни одного пожара не отмечено в городских лесах. Основные причины происшествий - неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Депутат Игорь Ракша напомнил членам комиссии о проблеме опасных фасадов некоторых тюменских зданий. Из-за горючей обшивки уже произошло несколько пожаров, в том числе и в социальных учреждениях, отметил народный избранник. Он порекомендовал подходить к этой проблеме более тщательно и не допускать применения небезопасных материалов при строительстве и ремонте. Депутат Альбина Селезнева добавила, что расходы по устранению таких ошибок должны нести те, кто их допустил.

Парламентарий Валерий Роженцев поинтересовался, готов ли город в связи с активной многоэтажной застройкой к спасению людей из высоток в случае пожара: "У нас уже есть дома по 20 этажей, но есть ли спасательная техника? И учитывается ли этот вопрос, когда выдается разрешение на строительство?". Алексей Конышев сообщил депутату, что данный вопрос находится в ведении МЧС. "Это не относится к первичным мерам пожарной безопасности", - отметил он.

Также и. о. директора департамента безопасности жизнедеятельности сообщил депутатам, что в домах, где проживают тюменцы из групп особого внимания, бесплатно устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели. Всего, по его словам, при поддержке регионального фонда "Старшее поколение" приобретено 2 тыс. таких устройств. "До конца этого года мы установим их все", - отметил Алексей Конышев.

Игорь Ракша посоветовал проводить более тщательную работу с населением, особенно с пожилыми людьми. "Как известно, в городе действуют мошенники, предлагающие извещатели за деньги. Мои пожилые знакомые попались на эту уловку и купили устройство за 3 тысячи 500 рублей".

Николай Ступников