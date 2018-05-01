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Дороги и улицы в Тюменском районе становятся удобными и безопасными

Экономика, 15:54 24 мая 2018

фото администрации Тюменского района

В деревнях и селах Тюменского района летом 2018 года приведут в порядок 196 улиц.

Ветеран Чернобыля Александр Прокопьев живет на ул. Совхозной в д. Новопышминская с 1996 года. Он рад, что на его улице начались серьезные работы – здесь будет сделано 150 метров щебеночной дороги.

"На нашей улице всегда была острая необходимость в нормальной дороге, потому что весной и осенью она становится просто непроходимой", - рассказал он журналистам 24 мая во время пресс-тура по строящимся объектам района.

В прошлом году, по данным районной администрации отремонтировано более 400 метров этой улицы, в этом году ее ремонт будет завершен. 

На территории Тюменской агломерации, как рассказал журналистам начальник управления градостроительства и имущественных отношений администрации Тюменского района Станислав Кагарлык, продолжается реализация приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

В 2018 году в рамках этого проекта планируется отремонтировать 57,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения (126 улиц в 23 муниципальных образованиях) на общую сумму 327,3 млн рублей. Из них, 18,72 км – за счет средств местного бюджета (138,3 млн рублей) 38,58 км - средства федерального бюджета (188,9 млн рублей).

"Кроме того, в  рамках плана дорожных работ на 2018 год будет выполнен ремонт автомобильных дорог с щебеночным основанием методом расклинцевания, протяженностью 36,13 км. Это еще 70 улиц в 18 муниципальных образованиях на сумму 37,8 млн рублей", - пояснил он.

В 2018 году, по данным администрации Тюменского района  будет отремонтировано 93,43 км дорог (196 улиц) из них:  26,8 км ремонт дорог с асфальтовым покрытием, 30,5 км ремонт дорог с щебеночным основанием, 36,13 км ремонт дорог с щебеночным основанием методом расклинцевания.

Расклинцовка щебенки представляет собой строительную технологию, направленную на получение горизонтального полотна с максимальной степенью плотности, без пустот и подвижек отдельных фракций. Она используется, прежде всего,  при возведении дорог и покрытий с высокой пропускной способностью, подготовке оснований под высотные здания и промышленные объекты, закладке взлетных полос и изготовлении других ответственных конструкций из ж/б. Качество трамбовки определяет их надежность и долговечность, для выполнения этих работ задействуется специальная техника.

"Мы используем эту технологию, позволяющую сделать дороги более качественными и безопасными последние два года, - пояснил Станислав Кагарлык, - прежде дороги просто щебневались и такие дороги вызывали много нареканий".

Все эти работы должны быть завершены до конца лета.

Границы Тюменской агломерации, как указано на официальном сайте приоритетного проекта Министерства транспорта РФ, "Безопасные и качественные дороги", устанавливаются в радиусе 40 км от города Тюмень и включают в себя автомобильные дороги: федерального значения протяженностью 148,11 км, регионального или межмуниципального значения протяженностью 638,75 км, местного значения города Тюмень протяженностью 1204, 81 км и  местного значения Тюменского района протяженностью 1148,34 км.

Общая протяженность перегруженных движением участков улично-дорожной сети 296,293 км., что составляет 9,43% от дорожной сети агломерации в целом.

Протяженность дорог и улиц, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям 918,4 км, что соответствует 29% от дорожной сети агломерации. 

фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района ﻿

Борис Олейник

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# Тюменская агломерация , Тюменский район

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