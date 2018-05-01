Дороги и улицы в Тюменском районе становятся удобными и безопасными

фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района

В деревнях и селах Тюменского района летом 2018 года приведут в порядок 196 улиц.

Ветеран Чернобыля Александр Прокопьев живет на ул. Совхозной в д. Новопышминская с 1996 года. Он рад, что на его улице начались серьезные работы – здесь будет сделано 150 метров щебеночной дороги.

"На нашей улице всегда была острая необходимость в нормальной дороге, потому что весной и осенью она становится просто непроходимой", - рассказал он журналистам 24 мая во время пресс-тура по строящимся объектам района.

В прошлом году, по данным районной администрации отремонтировано более 400 метров этой улицы, в этом году ее ремонт будет завершен.

На территории Тюменской агломерации, как рассказал журналистам начальник управления градостроительства и имущественных отношений администрации Тюменского района Станислав Кагарлык, продолжается реализация приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

В 2018 году в рамках этого проекта планируется отремонтировать 57,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения (126 улиц в 23 муниципальных образованиях) на общую сумму 327,3 млн рублей. Из них, 18,72 км – за счет средств местного бюджета (138,3 млн рублей) 38,58 км - средства федерального бюджета (188,9 млн рублей).

"Кроме того, в рамках плана дорожных работ на 2018 год будет выполнен ремонт автомобильных дорог с щебеночным основанием методом расклинцевания, протяженностью 36,13 км. Это еще 70 улиц в 18 муниципальных образованиях на сумму 37,8 млн рублей", - пояснил он.

В 2018 году, по данным администрации Тюменского района будет отремонтировано 93,43 км дорог (196 улиц) из них: 26,8 км ремонт дорог с асфальтовым покрытием, 30,5 км ремонт дорог с щебеночным основанием, 36,13 км ремонт дорог с щебеночным основанием методом расклинцевания.

Расклинцовка щебенки представляет собой строительную технологию, направленную на получение горизонтального полотна с максимальной степенью плотности, без пустот и подвижек отдельных фракций. Она используется, прежде всего, при возведении дорог и покрытий с высокой пропускной способностью, подготовке оснований под высотные здания и промышленные объекты, закладке взлетных полос и изготовлении других ответственных конструкций из ж/б. Качество трамбовки определяет их надежность и долговечность, для выполнения этих работ задействуется специальная техника.

"Мы используем эту технологию, позволяющую сделать дороги более качественными и безопасными последние два года, - пояснил Станислав Кагарлык, - прежде дороги просто щебневались и такие дороги вызывали много нареканий".

Все эти работы должны быть завершены до конца лета.

Границы Тюменской агломерации, как указано на официальном сайте приоритетного проекта Министерства транспорта РФ, "Безопасные и качественные дороги", устанавливаются в радиусе 40 км от города Тюмень и включают в себя автомобильные дороги: федерального значения протяженностью 148,11 км, регионального или межмуниципального значения протяженностью 638,75 км, местного значения города Тюмень протяженностью 1204, 81 км и местного значения Тюменского района протяженностью 1148,34 км.

Общая протяженность перегруженных движением участков улично-дорожной сети 296,293 км., что составляет 9,43% от дорожной сети агломерации в целом.

Протяженность дорог и улиц, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям 918,4 км, что соответствует 29% от дорожной сети агломерации.

Борис Олейник