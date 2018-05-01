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АвтоВАЗ запускает выпуск нового поколения Lada 4x4

Экономика, 16:27 26 мая 2018

фото www.lada.ru

АвтоВАЗ планирует запуск нового поколения Lada 4x4 на 2021-2022 годы, сообщает РИА Новости. 

"Будет два крупных запуска, которые будут связаны с запуском нового SUV (Lada 4x4) в 2021-2022 годах, который сохранит внедорожный потенциал Lada 4х4 (текущего поколения). Второй запуск будет, скорее, в сегменте B. На Московском автосалоне вы увидите, как трансформируется наш бренд. Поэтому как мы и говорили, мы будем набирать не менее 350 инженеров и усиливать сотрудничество с техническими ВУЗами", — отметил глава компании Николя Мор.

По словам топ-менеджера, новый автомобиль фактически дополнит нынешнюю Lada 4х4.

"Мы недавно отпраздновали 40-летие Lada 4х4 и надеемся, что доживем и до 50-летия. Также существующая модель очень хороша с точки зрение внедорожных характеристик и она используется на некоторых рынках. Возможно, мы будем продолжать выпускать ее параллельно с новой машиной", — допускает он.

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# АвтоВАЗ , автомобили , Лада

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