Тюменцев приглашают на праймериз 3 июня

фото из архива. www.phototyumen.ru фото из архива. www.phototyumen.ru

Предварительное голосование "Единой России" состоится в Тюмени 3 июня. Жителям города предлагают выбрать кандидатов от этой политической партии, которые затем будут баллотироваться в Тюменскую городскую думу.

Тюменцев приглашают на счетные участки (всего их будет открыто 52) с 8 до 20 часов. 3 июня избиратель получит два бюллетеня: для участников предварительного голосования в Тюменскую городскую думу по партийному списку и по одномандатному округу. Результаты будут объявлены не позднее 5 июня.

"Всего в предварительном голосовании принимают участие 140 человек, почти половина из них – это члены и сторонники, остальные – беспартийные. В этом году очень много молодежи – 69 человек", - отметил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Напомним, с 16 мая в Тюмени проводились дебаты, в рамках которых участники предварительного голосования высказывали свою точку зрения на развитие Тюмени. Ежедневно на восьми площадках они предлагали собственное решение насущных вопросов. Завершающий день дебатов - 25 мая.

"Тот, кто победит в предварительном голосовании, будет участвовать по данному округу в избирательной кампании от "Единой России". В едином списке заявлены 69 человек, конкуренция большая. Стоит учесть, что будет рейтинговое голосование: тюменцы смогут поставить галочку напротив нескольких фамилий, затем будет составлен рейтинг, и первые 20 человек по решению местного и регионального политсовета будут включены в список для участия в избирательной кампании в Тюменскую городскую думу", - пояснил Андрей Артюхов.

Отметим, что проголосовать тюменцы смогут не только 3 июня на счетных участках, но и онлайн с 28 мая по 1 июня. Для этого до 30 мая нужно оставить заявку на сайте, дождаться звонка специалиста кол-центра для приглашения на встречу в региональном отделении партии. После этой процедуры у пользователя появится возможность проголосовать онлайн.

Добавим, принять участие в предварительном голосовании может любой тюменец, достигший совершеннолетия, вне зависимости от того, является он членом "Единой России" или нет.

Как пишет "Мегатюмень", для тюменцев открыта "горячая линия", позвонив на которую можно узнать адрес своего счетного участка.

Для жителей Калининского административного округа 8-932-479-42-48 Для жителей Восточного административного округа 8-932-200-99-51

Для жителей Центрального административного округа – 8-922-470-40-53 Для жителей Ленинского административного округа – 8-932-200-99-68

Также любую информацию можно уточнить у организаторов - Тюменского регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования - 8 (3452) 56-57-49.