ВТБ продал Marathon Group 11,8% акций сети "Магнит"

Фото банка ВТБ Фото банка ВТБ

12,05 млн акций (11,82% акций) розничной сети "Магнит" продала группа ВТБ компании Marathon Group.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, стоимость данного пакета акций, исходя из цены закрытия торгов на ММВБ 23 мая 2018 года, составляет 62,5 млрд рублей (около $1,02 млрд).

В результате транзакции доля ВТБ в уставном капитале "Магнита" снизилась до 17,28%.

Группа ВТБ вошла в капитал компании "Магнита" в феврале 2018 года и по-прежнему рассматривает данное приобретение в качестве долгосрочной инвестиции, планируя вывести "Магнит" на качественно новый уровень своего развития.

Решение группы ВТБ о сокращении своего участия и частичной продаже доли в капитале "Магнита" базируется на совокупности факторов, включая приемлемый профиль риска осуществляемых инвестиций и уровень владения, достаточный для участия в управлении компанией через совет директоров.

По завершении данной сделки группа ВТБ наряду с другими акционерами продолжит активное участие в развитии бизнеса компании "Магнит" и поддержании лучших стандартов корпоративного управления, принятых в публичных компаниях.