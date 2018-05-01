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ВТБ продал Marathon Group 11,8% акций сети "Магнит"

Экономика, 13:54 28 мая 2018

Фото банка ВТБ

12,05 млн акций (11,82% акций) розничной сети "Магнит" продала группа ВТБ компании Marathon Group.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, стоимость данного пакета акций, исходя из цены закрытия торгов на ММВБ 23 мая 2018 года, составляет 62,5 млрд рублей (около $1,02 млрд).

В результате транзакции доля ВТБ в уставном капитале "Магнита" снизилась до 17,28%.

Группа ВТБ вошла в капитал компании "Магнита" в феврале 2018 года и по-прежнему рассматривает данное приобретение в качестве долгосрочной инвестиции, планируя вывести "Магнит" на качественно новый уровень своего развития. 

Решение группы ВТБ о сокращении своего участия и частичной продаже доли в капитале "Магнита" базируется на совокупности факторов, включая приемлемый профиль риска осуществляемых инвестиций и уровень владения, достаточный для участия в управлении компанией через совет директоров.

 По завершении данной сделки группа ВТБ наряду с другими акционерами продолжит активное участие в развитии бизнеса компании "Магнит" и поддержании лучших стандартов корпоративного управления, принятых в публичных компаниях.

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