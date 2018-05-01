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Тюменский дзюдоист завоевал серебро на Гран-при в Китае

Спорт, 09:54 29 мая 2018

Казбек Занкишиев завоевал серебряную медаль на Гран-при в Китае/фото ЦОп "Тюмень - дзюдо"

Дзюдоист Казбек Занкишиев завоевал серебряную медаль на Гран-при в Китае, сообщает центр "Тюмень-дзюдо". 

В китайском Хух-Хото с 25 по 27 мая проходил один из крупных международных стартов по дзюдо среди мужчин и женщин. Участие в них приняли 360 спортсменов из 46 стран мира.

Представитель центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", мастер спорта международного класса Казбек Занкишиев добился успеха в весовой категории до 100 кг, представленной 26 спортсменами. Подопечный тренера Данила Воловича провел четыре встречи, в трех из которых одержал победы: две досрочные над монголом Тсереннямом Делжером и корейцем Мин-Хо Хвангом, а также выиграл с преимуществом в "ваза-ари" у египтянина Рамадана Дарвиша.

Всего на счету российских дзюдоистов три серебряных и две бронзовые медали.

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# гран-при , дзюдо , Казбек Занкишиев , Китай

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