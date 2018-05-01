Житель Заводоуковска предстанет перед судом за нападение на фельдшера скорой помощи

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

В Заводоуковске предан суду 66-летний мужчина, который напал на фельдшера скорой помощи, сообщает прокуратура Тюменской области.

Следствием установлено, что в ночь с 7 на 8 апреля бригада скорой помощи приехала на вызов в одну из квартир на ул. Шоссейной Заводоуковска. Во время оказания медицинской помощи молодому человеку его пьяный отец набросился на 41-летнюю женщину-фельдшера и ударом в грудь сбил ее с ног. Второй раз он ударил ее по голове.

У сотрудницы скорой помощи диагностировали сотрясение головного мозга. Заводоуковская межрайонная прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу.