  • 30 мая 201830.05.2018среда
  • USD62,6420
    EUR72,5269
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер южный

В развитие Боровлянского рыбопитомника вложено около пятнадцати миллионов рублей

Экономика, 10:28 30 мая 2018

фото golvestnik.ru

Около 15 млн рублей вложено в восстановление Боровлянского рыбопитомника Голышмановского района. Средства направлены на ремонт водозабора, чистку прудов, приспособления, через которое спускают воду в рыбоприемник для изъятия рыбы, сообщает газета "Голышмановский вестник". 

Руководство компании закупило льдогенератор для сохранения качества рыбной продукции. В 2017 году установили холодильник вместимостью до ста тонн. Выловленную рыбу замораживают в брикеты сразу после отлова. Это способствует сохранению качества. Брикеты замороженной рыбы помещают в специальный мешок, где она сохраняет товарные свойства на протяжении года.

Основное направление рыбопитомника – получение рыбы весом 30-50 граммов: именно такая пригодна для зарыбления озер региона. Естественные водоемы требуют зарыб­ления карпом, толстолобиком, белым амуром, пелядью. Спрос на молодняк, произведенный в питомниках, большой.

"Готовим карпенка для реализации рыбоводным хозяйствам области, – рассказал директор Боровлянского рыбопитомника Вадим Камышин. – После отлова будут известны показатели. Надеемся, что около пяти тонн годовика сможем предоставить".

Как рассказали специалисты, в дальнейшем в пруды будет запущена новая личинка, процесс зарыбления продлится до середины июня. В сентябре-октябре сеголетку – молодняк текущего года – соберут из прудов и пересадят в зимовал, где создадут условия для сохранения молодняка. Для того, чтобы карп самостоятельно нерестился, необходима температура воды плюс 22 градуса. В холодной воде икра не созревает. Поэтому посадочный материал получают из личинки, которую закупают.

"Через три года мы планируем получить свое маточное поголовье, будем личинку собирать и инкубировать самостоятельно, – отметил Вадим Камышин. – Для этого к следующему году вырастим маточник".

Рыбовосстановительную деятельность ведет коллектив рабочих из десяти человек, включая охранников.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Боровлянский , Голышманово , питомник , производство , рыба

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:28 30.05.2018В развитие Боровлянского рыбопитомника вложено около пятнадцати миллионов рублей
19:17 29.05.2018Альфа-Банк и Внешэкономбанк подписали соглашение об участии в фабрике проектного финансирования
17:21 29.05.2018Дороги от Тюмени до Екатеринбурга и Ханты-Мансийска станут четырехполосными
14:16 29.05.2018На форуме "День предпринимателя-2018" тюменским бизнесменам расскажут об экспорте