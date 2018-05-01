В развитие Боровлянского рыбопитомника вложено около пятнадцати миллионов рублей

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Около 15 млн рублей вложено в восстановление Боровлянского рыбопитомника Голышмановского района. Средства направлены на ремонт водозабора, чистку прудов, приспособления, через которое спускают воду в рыбоприемник для изъятия рыбы, сообщает газета "Голышмановский вестник".

Руководство компании закупило льдогенератор для сохранения качества рыбной продукции. В 2017 году установили холодильник вместимостью до ста тонн. Выловленную рыбу замораживают в брикеты сразу после отлова. Это способствует сохранению качества. Брикеты замороженной рыбы помещают в специальный мешок, где она сохраняет товарные свойства на протяжении года.

Основное направление рыбопитомника – получение рыбы весом 30-50 граммов: именно такая пригодна для зарыбления озер региона. Естественные водоемы требуют зарыб­ления карпом, толстолобиком, белым амуром, пелядью. Спрос на молодняк, произведенный в питомниках, большой.

"Готовим карпенка для реализации рыбоводным хозяйствам области, – рассказал директор Боровлянского рыбопитомника Вадим Камышин. – После отлова будут известны показатели. Надеемся, что около пяти тонн годовика сможем предоставить".

Как рассказали специалисты, в дальнейшем в пруды будет запущена новая личинка, процесс зарыбления продлится до середины июня. В сентябре-октябре сеголетку – молодняк текущего года – соберут из прудов и пересадят в зимовал, где создадут условия для сохранения молодняка. Для того, чтобы карп самостоятельно нерестился, необходима температура воды плюс 22 градуса. В холодной воде икра не созревает. Поэтому посадочный материал получают из личинки, которую закупают.

"Через три года мы планируем получить свое маточное поголовье, будем личинку собирать и инкубировать самостоятельно, – отметил Вадим Камышин. – Для этого к следующему году вырастим маточник".

Рыбовосстановительную деятельность ведет коллектив рабочих из десяти человек, включая охранников.