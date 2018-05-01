Более 120 человек станут кандидатами в Тюменскую гордуму на праймериз "Единой России"

Фото пресс-службы ТРО "Единая Россия" Фото пресс-службы ТРО "Единая Россия"

129 человек примут участие в качестве кандидатов в предварительном голосовании партии "Единая Россия" на выборах в Тюменскую городскую думу, при этом около половины из них - молодые люди в возрасте до 35 лет. Об этом сообщил журналистам секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

"Изначально для участия в предварительном голосовании в качестве кандидатов заявились 140 человек. Но в процессе подготовки произошел отсев - кто-то не пришел на публичные дебаты, участие в которых было обязательным условием, еще несколько человек сняли свои кандидатуры", - рассказал Андрей Артюхов.

По оценкам организаторов праймериз, на дебатах присутствовали около 8 тыс. человек. Основной темой для дискуссий стало создание комфортной городской среды и развитие социальной сферы. Проголосовать на праймериз смогут все желающие тюменцы.

"Предварительное голосование определяет, кто войдет в партийный список "Единой России" и станет кандидатом от партии в одномандатных округах. В едином списке заявлены 69 человек, конкуренция большая. Голосование будет рейтинговым: тюменцы смогут поставить галочку напротив нескольких фамилий, затем будет составлен рейтинг, и первые 20 человек по решению местного и регионального политсовета будут включены в список для участия в избирательной кампании в Тюменскую городскую думу. Мы ожидаем, что в голосовании примут участие от 45 до 50 тысяч жителей Тюмени. Я призываю горожан прийти на праймериз и помочь нам определить достойных кандидатов в депутаты городского представительного органа власти", - заявил Андрей Артюхов.

Напомним, предварительное голосование партии "Единая Россия" по выборам Тюменской городской думы пройдет 3 июня. Выборы депутатов Тюменской городской думы состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Евгений Бабенко