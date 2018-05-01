В Тюмени дебаты ЕР перед выборами в гордуму проходят при полных залах

Фото пресс-службы ТРО "Единая Россия" Фото пресс-службы ТРО "Единая Россия"

Далее в сюжете Дмитрий Петрулев: праймериз «Единой России» - хорошая школа для молодых политиков

Депутаты Тюменской городской думы, которых тюменцы изберут 9 сентября, в течение ближайших пяти лет будут определять перспективы развития областного центра. Об этом заявил журналистам заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный, принимающий участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по выборам в Тюменскую городскую думу в качестве кандидата.

"Партия "Единая Россия" первой объявила о выдвижении кандидатов в депутаты Тюменской городской думы, и сегодня мы находимся на важном этапе этого процесса. Участники предварительного голосования обсудили с горожанами две важных темы - точки роста нашего города и развитие человеческого капитала", - отметил Евгений Заболотный. По его словам, дебаты вызвали неподдельный интерес у тюменцев и проходили при полных залах.

"Речь шла о строительстве жилья и дорог, благоустройстве, воспитании подрастающего поколения. Предметом обсуждения стал весь спектр проблем, связанных с жизнью города, при этом прозвучали самые разные точки зрения. В ходе дебатов был накоплен огромный материал, который мы используем в дальнейшей работе", - сказал заместитель губернатора, добавив, что мнения тюменцев обязательно учитываются в работе по созданию благоприятной городской среды.

Среди тех, кто участвует в праймериз "Единой России" по выборам в Тюменскую городскую думу, очень много молодежи, подчеркнул Евгений Заболотный.

"Было интересно и важно узнать, о чем думает наша молодежь, как она определяет точки роста Тюмени. Ведь молодые люди мобильны и хорошо воспринимают все новое. Важно, чтобы в Тюменской городской думе были представлены все поколения горожан. Это позволит правильно определить приоритетные направления развития областного центра", - подчеркнул Евгений Заболотный.

Напомним, предварительное голосование партии "Единая Россия" по выборам Тюменской городской думы пройдет 3 июня. В качестве кандидатов в праймериз примут участие 129 человек. Двадцать участников, получивших наибольшее количество голосов, включат в партийный список для участия в избирательной кампании в Тюменскую городскую думу. Организаторы предварительного голосования надеются, что на праймериз проголосуют от 45 до 50 тыс. тюменцев.

Евгений Бабенко