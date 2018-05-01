Дмитрий Петрулев: праймериз "Единой России" - хорошая школа для молодых политиков
Тюменцы разных возрастов часто имеют общий взгляд на проблемы города. Об этом заявил журналистам участник проекта "ПолитСтартап" Дмитрий Петрулев, принимающий участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по выборам в Тюменскую городскую думу в качестве кандидата.
"Дебаты между участниками предварительного голосования - это серьезная школа. У нас, молодых, была возможность проявить себя, выступив на одной площадке с опытными политиками. Кроме того, мы узнали мнение действующих депутатов о том, какие точки развития существуют в Тюмени", - отметил начинающий политик.
По словам Дмитрия Петрулева, в ходе дебатов люди разного возраста часто высказывали общую точку зрения на проблемы областного центра и пути их решения.
"Дебаты - очень эффективный инструмент. Конечно, всем молодым политикам депутатских мандатов не хватит, но мы планируем развиваться дальше", - подчеркнул он.
Напомним, предварительное голосование партии "Единая Россия" по выборам Тюменской городской думы пройдет 3 июня. В качестве кандидатов в праймериз примут участие 129 человек. Двадцать участников, получивших наибольшее количество голосов, будут включены в партийный список для участия в избирательной кампании в Тюменскую городскую думу. Организаторы предварительного голосования надеются, что на праймериз проголосуют от 45 до 50 тыс. тюменцев.
Евгений Бабенко