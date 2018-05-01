Дмитрий Петрулев: праймериз "Единой России" - хорошая школа для молодых политиков

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцы разных возрастов часто имеют общий взгляд на проблемы города. Об этом заявил журналистам участник проекта "ПолитСтартап" Дмитрий Петрулев, принимающий участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по выборам в Тюменскую городскую думу в качестве кандидата.

"Дебаты между участниками предварительного голосования - это серьезная школа. У нас, молодых, была возможность проявить себя, выступив на одной площадке с опытными политиками. Кроме того, мы узнали мнение действующих депутатов о том, какие точки развития существуют в Тюмени", - отметил начинающий политик.

По словам Дмитрия Петрулева, в ходе дебатов люди разного возраста часто высказывали общую точку зрения на проблемы областного центра и пути их решения.

"Дебаты - очень эффективный инструмент. Конечно, всем молодым политикам депутатских мандатов не хватит, но мы планируем развиваться дальше", - подчеркнул он.

Напомним, предварительное голосование партии "Единая Россия" по выборам Тюменской городской думы пройдет 3 июня. В качестве кандидатов в праймериз примут участие 129 человек. Двадцать участников, получивших наибольшее количество голосов, будут включены в партийный список для участия в избирательной кампании в Тюменскую городскую думу. Организаторы предварительного голосования надеются, что на праймериз проголосуют от 45 до 50 тыс. тюменцев.

Евгений Бабенко