  • 30 мая 201830.05.2018среда
  • USD62,6420
    EUR72,5269
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер южный

Дмитрий Петрулев: праймериз "Единой России" - хорошая школа для молодых политиков

Политика, 10:06 30 мая 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцы разных возрастов часто имеют общий взгляд на проблемы города. Об этом заявил журналистам участник проекта "ПолитСтартап" Дмитрий Петрулев, принимающий участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по выборам в Тюменскую городскую думу в качестве кандидата.

"Дебаты между участниками предварительного голосования - это серьезная школа. У нас, молодых, была возможность проявить себя, выступив на одной площадке с опытными политиками. Кроме того, мы узнали мнение действующих депутатов о том, какие точки развития существуют в Тюмени", - отметил начинающий политик.

По словам Дмитрия Петрулева, в ходе дебатов люди разного возраста часто высказывали общую точку зрения на проблемы областного центра и пути их решения.

"Дебаты - очень эффективный инструмент. Конечно, всем молодым политикам депутатских мандатов не хватит, но мы планируем развиваться дальше", - подчеркнул он.

Напомним, предварительное голосование партии "Единая Россия" по выборам Тюменской городской думы пройдет 3 июня. В качестве кандидатов в праймериз примут участие 129 человек. Двадцать участников, получивших наибольшее количество голосов, будут включены в партийный список для участия в избирательной кампании в Тюменскую городскую думу. Организаторы предварительного голосования надеются, что на праймериз проголосуют от 45 до 50 тыс. тюменцев.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выборы , гордума , Единая Россия , предварительное голосование

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:06 30.05.2018Дмитрий Петрулев: праймериз "Единой России" - хорошая школа для молодых политиков
09:43 30.05.2018В Тюмени дебаты ЕР перед выборами в гордуму проходят при полных залах
21:10 29.05.2018Более 120 человек станут кандидатами в Тюменскую гордуму на праймериз "Единой России"
18:16 29.05.2018Депутаты Тюменской областной думы соберутся 7 июня на внеочередное заседание