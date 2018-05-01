Дублеры ФК "Тюмень" одержали кубковую победу в Тобольске

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Футбольный клуб "Тобол" из Тобольска принимал дублеров "Тюмени" в рамках четвертьфинала квалификации Кубка России.

Первая игра в Тюмени завершилась со счетом 2:2. Это означало, что тюменцев в этой встрече устраивала только победа, либо сверхрезультативная ничья. Дублеры главной команды области взялись за дело с первых же минут матча. На седьмой минуте первая опасная атака закончилась голом. Максим Бирюков откликнулся на подачу с углового Егора Глухова и головой переправил мяч в ворота.

Тоболяки отыгрались спустя восемь минут. Евгений Аксенов замкнул прострел с фланга Эдуарда Сагдиева – 1:1. После этого игра выровнялась, соперники поочередно атаковали ворота друг друга. На 21-й минуте удача улыбнулась игроку молодежной сборной России Павлу Шакуро, который красивым ударом с лета вывел свою команду вперед. До перерыва счет на табло не изменился.

Во втором тайме чаще атаковали гости. На 65-й минуте Владислав Башинский забил третий гол. Тоболякам, чтобы пройти дальше, необходимо было забивать четыре гола. На 76 минуте Ильфат Баязитов сокращает разницу в счете, но на большее у хозяев не хватило ни сил, ни времени.

3:2 победу дублеров ФК "Тюмень", которая вывела их в полуфинал соревнований. В этом раунде тюменцы сыграют с "Металлургом" из Аши.

Евгений Новоселов