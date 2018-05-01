Никита Моргунов и Владимир Гомельский провели мастер-класс для тобольских баскетболистов

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Три поколения баскетболистов объединил проект "Связь поколений", который состоялся в Тобольске.

Владимир Гомельский, который пришел в баскетбольный клуб ЦСКА в 1972 году, Никита Моргунов, пришедший в большой баскетбол в 1990 году, также будущие звезды спорта 10-14 лет.

Встреча началась с семинара, который провел Владимир Гомельский. Известный баскетбольный комментатор рассказал журналистам о технике проведения спортивного репортажа и подготовке к нему.

После этого в зале NBA индустриального института столичные гости провели мастер-класс для юных тобольских баскетболистов.

"Я очень рад, что вы выбрали для себя занятия баскетболом. Надеюсь, что сегодняшняя встреча поможет вам добиться определенных успехов, пойдет на пользу то, что Никита Моргунов будет вам сегодня показывать, а я рассказывать", - отметил в своем вступительном слове Владимир Гомельский.

В мастер-классе приняли участи 14 детей: семь юношей и семь девушек. Никита Моргунов предложил участникам упражнения на координацию, ловкость и меткость. Гости внимательно следили за действиями занимающихся, попутно давая ценные советы. В завершении мастер-класса для юных баскетболистов провели несколько конкурсов с призами, также состоялась двусторонняя игра.

Также в рамках проекта "Связь поколений" состоялся турнир среди юношей и девушек 2004-2005 гр. После чего, все желающие получили открытки с автографами Никиты Моргунова и Владимира Гомельского.

Завершился проект "Связь поколений" семинаром для тренеров.

Евгений Новоселов