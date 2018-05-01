На Ямале охотник случайно застрелил своего приятеля
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Мужчину, застрелившего по неосторожности своего знакомого, осудят в Шурышкарском районе.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, 28-летний мужчина на охоте случайно выстрелил из одноствольного охотничьего ружья в своего знакомого. Выстрел попал 37-летнему мужчине в живот. От полученного ранения смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается