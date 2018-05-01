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На Ямале охотник случайно застрелил своего приятеля

Происшествия, 15:35 31 мая 2018

Фото: faktxeber.com

Мужчину, застрелившего по неосторожности своего знакомого, осудят в Шурышкарском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, 28-летний мужчина на охоте случайно выстрелил из одноствольного охотничьего ружья в своего знакомого. Выстрел попал 37-летнему мужчине в живот. От полученного ранения смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается

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# несчастный случай , охота , Ямал

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